Atakan Özyurt ve Selen Özyurt ile teknoloji testi! Kim kazandı?

Ofisimiz ziyaret eden arkadaşlarımızla eğlenceli videolar çekmeye devam ediyoruz. Atakan Özyurt ve Selen Özyurt ile teknoloji testi...

Geçtiğimiz dönemde Ümit Erdim'den Mesut Can Tomay'a kadar birçok sevilen isimle bir araya geldik. Kimi zaman "Telefonunda Ne Var?" kimi zaman da "Kutuda Ne Var?" oyunlarını oynadık. Bugün de Atakan Özyurt ve Selen Özyurt ile teknoloji testi yaptık. Kim kazandı?

Hangisi kazandı? Atakan Özyurt vs Selen Özyurt!

Atakan Özyurt ve Selen Özyurt teknoloji testi yaptık. Soruları SDN kurucusu Hakkı Alkan sordu. Günün sonunda daha çok soruya yanıt veren ve testlerde başarılı olan yarışmacı da Mcdodo'dan MagSafe kılıf, kablosuz powerbank, MacBook'ların vazgeçilmezi olan port çoklayıcı ve Docking Station gibi ödüller kazandı.

Survivor Ümit Erdim'in telefonunda ne var?

Sorular ve cevapları şu şekilde:

En son çıkan Android sürüm numarası nedir?

Android 13

NIT ne demek?

Ekran parlaklığı

PPI ne demek?

İnç başına düşen piksel sayısı

Dünyanın en zengin kişisi kimdir?

27 Ocak itibariyle Bernard Arnault

"İlk" Android telefon modeli hangisi?

HTC Dream G1

Android telefonların şarj girişi nedir?

USB Type-C

En son tanıtılan Wi-Fi sürümü hangisi?

Wi-Fi 7

PlayStation 1 ne zaman çıktı?

3 Aralık 1994

Satışta olan Tesla modelleri nelerdir?

Model S, Model 3, Model X, Model Y, Semi Truck

55 inç TV kaç cm'dir?

139,7 cm

Apple kurucusu Steve Jobs kaç yaşında hayata veda etti?

2011 yılında 55 yaşında

iOS'un açılımı nedir?

iPhone Operating System

En son çıkan macOS sürümünün adı nedir?

macOS Ventura

Google CEO'su kimdir?

Sundar Pichai

Türkiye'de ilk 4G ne zaman kullanıldı?

1 Nisan 2016

iPhone şarj girişinin adı nedir?

Lightning

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