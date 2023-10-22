Assassin's Creed Red ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı!

Ubisoft yazarı Pierre Boudreau'nun LinkedIn profili, muhtemelen yaklaşan "Red" olarak adlandırılan yeni Assassin's Creed oyununun ana karakteri hakkında spekülasyonlara yol açtı. Parlak kırmızı bir arka plan ve bir Japon tapınağını içeren resim, bu yeni oyun hakkında şimdiye kadar bilinen şeylerle de uyuşuyor.

Uzun saçlı ve belirgin şekilde kadın siluetine sahip olan karakter, bir samuray kılıcı taşıyor ve ikonik Assassin's Creed başlığını takıyor

Bu ipucu, hayranların bu yılın sonunda düzenlenecek olan The Game Awards etkinliğinde daha fazla bilgi beklemesine sebep oldu. Assassin's Creed Red'in resmi bir yayın tarihi olmasa da, haberler 2024'ü işaret ediyor. Çok oyunculu oyunun 2025'te geri döneceği, ve ürkütücü görünümlü Kod Adı Hexe'nin 2026 için planlandığı belirtiliyor.

Red hakkındaki sızıntılar, Feodal Japon bir ortamını ve iki oynanabilir kadın karakter olasılığını işaret ediyor. Boudreau'nun son LinkedIn güncellemesi, oyunun temasıyla uyumlu olduğu için, kadın bir baş karakter hakkındaki spekülasyonları daha da arttırıyor. Hayranlar uzun süredir, soyut hafızaların anlatıyı yönlendirdiği düşünülürse, kadın suikastçıların rol alması gerektiğini savunuyorlar.

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Bir Shinobi olduğu söylenen potansiyel ikinci karakterle ilgili olarak, Assassin's Creed 'in ilkelerini benimseyen Afrikalı bir mülteci olduğu tahmin ediliyor. Detaylar henüz doğrulanmamış olsa da Boudreau'nun ipucu heyecanı canlı tutuyor.

Bu tartışmaların ortasında bazı yorumlar, oyunlardaki kadın karakter temsilinin devam eden tartışmasını yansıtıyor. Görünüşten bağımsız olarak, oyuncular bu karakterlerin oynanış deneyimine katacakları özel yetenekleri keşfetmeyi dört gözle bekliyorlar. Siz yeni Assassin's Creed oyunuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.