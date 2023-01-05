Assasin's Creed Netflix dizisi iptal olabilir!

Assasin's Creed Netflix dizisinde üzücü bir ayrılık yaşandı. Öyle ki Netflix ile anlaşmalı olan dizi, iptal edilebilir. İşte detaylar...

Assasin's Creed serisi son oyunu Valhalla ile birlikte tekrar yükselişe geçerken Ubisoft, seriyi farklı şekillerde karşımıza çıkarmayı planlıyor. İlk olarak 2020 yılında duyurulan ve Netflix anlaşmalı Assasin's Creed dizisi, bugün çok önemli bir ayrılığı duyurdu. Bu haberden sonra hayranlar, anlaşmanın iptal olabileceğini düşünüyor. İşte detaylar…

Assasin's Creed dizisinde ayrılık yaşandı!

2017 yılından beri geliştirilmekte olan dizinin hem yazarı hem de yönetmeni olan Job Stuart, verdiği röportajda yapıma artık dahil olmadığını açıkladı. Sebep olarak ise yaratıcılıkta bazı farklılıklar olduğunu söyleyen Stuart, röportaja göre dostane bir ayrılık yaşamışa benziyor. Ancak Assasin's Creed Netflix dizisine dönersek, uzun yıllardır geliştirilen bu dizideki ilk problemin bu olmadığını anlayabiliriz. Henüz çıkış tarihi veya bir fragman yayınlanmadı.

Job Stuart, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Sanırım yöneticileri Los Angeles'den Londra'ya taşımak bir problem oldu. Bu sebeple Londra'daki ekip, kendi vizyonlarını seriye aktarmak yerine benim vizyonumu benimsemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu noktaya varmamız normal. Bence dizi harika olacak. Ubisoft çalışanları mükemmel ve seri ciddi anlamda başarılı. Bu iki taraf için de ortak ve doğru bir karar oldu."

Stuart, yerini devralacak isim hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Ubisoft, yakın zamanda Assasin's Creed Netflix dizisinin hala erken aşamada olduğunu onayladı. Hayranlar bu kadar engelin olması nedeniyle dizi anlaşmasının iptal olabileceğini düşünüyor.

Ancak yine de, kısa süre önce Ubisoft'un Netflix ile olan anlaşması biraz daha büyüdü. Öyle ki Ubisoft, Netflix Games'in yayınlayacağı üç adet yeni mobil oyun yapacak. Bunlar; Mighty Quest 2, Valiant Hearts 2 ve yeni bir Assasin's Creed mobil oyunu şeklinde.

Ayrıca, Assasin's Creed serisini film ya da dizi yapma fikri Ubisoft'ta yeni değil. Bildiğiniz üzere 2016 yılında beyaz perdeye taşınan Assasin's Creed filmi, şirkete beklediği performansı sunamamıştı. Michael Fassbender ve Marion Cotillard'ın başrolleri paylaştığı filmin IMDB puanı 5,6'da kaldı.

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