Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; araç takip ve kamera sistemi zorunluluğu yeni araçlarda hemen, eski modellerde ise 2026'dan 2028'e kadar kademeli olarak uygulanacak; okul servisleri için ise şart 2027'ye kadar ertelendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esaslar düzenlendi.

İLK KEZ TESCİL EDİLECEK ARAÇLARDA ZORUNLU

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar içinse kademeli bir geçiş takvimi belirlendi:

  • 2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026'ya kadar,
  • 2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027'ye kadar,
  • 2017 ve öncesi model araçlar için 1 Ocak 2028'e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

OKUL SERVİSLERİNDE 2027'YE ERTELENDİ

Yönetmelikte ayrıca okul servis araçlarına yönelik geçici bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027'ye kadar ertelendi.

Yeni yönetmelik hükümleri İçişleri, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarınca yürütülecek.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Teknoloji
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

Beyaz Saray'daki tarihi zirveye Zelenski'nin teklifi damga vurdu
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

resmi araçlarda da zorunlu olacak mı yoksa sadece vatandaş mı takip edilecek bir açıklama getirseniz

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Olay yavşa yavaş şuna gidiyor, öyle her tarafa radar koymayacaklar bizde yola çıkınca gözlerimiz fıldır fıldır radar aramayacak Küt diye uydudan geçirecek hız cezasını.

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yakında milletin kıçına kamera takılır

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAmerican:

Araç dediğin şey .. tekerlekli sandalye gibi tek kişilik ve ufak olmalı. Bu resimdeki gördüğümüz şeyler.. TEHLİKELİ şeylerdirler.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak GÜL:

Bu ve bunun gibi 5 6 hesap var . Her habere salak salak yorum atıp zıplayan ve milleti sinir eden . Adminler neyi bekliyorsunuz engellesenize . Sırf bu asalaklara yazmak için üyelik açtım . Şehit haberlerinde , orman yangınlarında bile mal mal alakasız yorum yazan tipler .

yanıt24
yanıt1
Haber YorumlarıAmerican:

Benim yazılarım sana Anlamlı .. gelmiyor mu ? Halla halla. Allah ım acaba NEDİR günahım ? Allah ım acaba nedir EKSİKLİĞİM ? Acaba ben bir DELİ miyim ? Ancak yazdığım şeyler kendime ÇOK anlamlı geliyor. Bazen kendi yazılarımı TEKRAR ve TEKRAR okuyorum çünkü sanki çok akıllı gibi yim.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıAmerican:

ibo nun şarkısı .. Allah ım Neydi Günah ım .. ı dinliyorum.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıAmerican:

İBO ŞARKISI : Allah ım.. Neydi Eksikliğim. Silindi Haberler Hesabım.. Ah Ziyan oldum ziyan. Nerede nerede nerede ben nerede yanlış bir yazı yazdım.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

aliexpress te kaliteli ve ucuz olanları vardı şimdi bunları yeni gümrük mevzuatına göre getirtmek imkansız piyasadakiler ..çöp.. ürünler ve çok aşırı yüksek pahalı her taraftan halka saldırıyorlar dünyada iğneden ipliğe her şeyi en pahalı kullanan milletiz resmen soyuluyoruz

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu

Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
'Ölümü hissettim' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

"Allah'ın sevdiği kuluymuşuz" diyerek korku dolu anları anlattı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title