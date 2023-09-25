Apple, Yıl Sonuna Kadar Sürpriz Bir iPad Mini 7 Modeli Tanıtabilir

Apple'ın son yıllarda küçük ekranlı cihazlardan vazgeçtiği düşünülse de, yeni iddialar yıl sonuna kadar sürpriz bir iPad Mini 7 modelinin gelebileceğini gösteriyor.

Apple son yıllarda iPhone ve iPad modellerinin "mini" versiyonlarından vazgeçmiş gibi görünüyordu. iPad Mini serisinin son üyesi olan 6. nesil Mini 2021'in sonlarında tanıtılmıştı. Ancak yeni iddialar, yıl sonuna kadar sürpriz bir iPad Mini 7 modelinin gelebileceğini gösterdi.

iPad Mini 7 yıl bitmeden tanıtılacak iddiası

Çin'den gelen yeni raporlar, Apple'ın bu yılın dördüncü çeyreği için "küçük boyutlu" bir iPad modeli üzerinde çalıştığını gösterdi. Çin ve Hindistan'daki üreticilerine iPad için beklenmedik bir siparişte bulunan Apple, 7. nesil Mini iddialarını desteklemiş oldu.

Apple, 2021 yılından bu yana iPad Mini serisini yenilemedi. Ayrıca iPhone 14 ve 15 modellerinde de Mini isminin kullanılmaması, Apple'ın küçük ekranlara yönelik ilgisini kaybettiğini gösteriyordu. Ancak son aylarda küçük ekranlı iPad modeline yönelik birçok sızıntı ortaya çıktı.

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2021'de görücüye çıkan iPad Mini 6, 8.3 inçlik Liquid Retina ekran ile geliyor. Gücünü ise A15 Bionic çipten alıyor. Yedinci neslin ise bu ekran boyutunu koruması, ancak Apple Silicon yongasına geçiş yapması bekleniyor.

Ayrıca Apple Silicon'un sunduğu Photonic Engine gibi özellikler ile kamerada bazı iyileştirmelerin olması mümkün görünüyor. iPad Pro modellerine Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği eklenmişti, yeni standartların nihayet iPad Mini ailesine de gelmesi bekleniyor.

Tüm bu sızıntılara karşılık analist Ming-Chi Kuo ise yedinci nesil Mini üretiminin 2024'ün ilk çeyreğine kadar başlamayacağını iddia etti. Bu yüzden Apple'ın önümüzdeki aylarda sürpriz bir iPad lansmanı yapıp yapmayacağını göreceğiz.