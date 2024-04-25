Son zamanlarda Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde ilerletiyor. Geçtiğimiz haftalarda şirketin kendi büyük dil modelini geliştirdiği yönünde iddialar ortaya çıktı. En son gelen bilgilere göre ise Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor olabilir. İşte ayrıntılar…

Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor

Söz konusu iddiaya göre Apple, bu işlemciyi TSMC'nin 3 nm sürecini kullanarak geliştiriyor ve 2025'in ikinci yarısında seri üretime başlayacak. Firmanın bu çip ile yapay zeka çalışmalarına hız katması bekleniyor.

Apple, geliştirdiği yapay zeka sunucu işlemcisini büyük veri setlerini işleme ve karmaşık matematiksel hesaplamalar yapma amacıyla kullanabilir. Yani büyük dil modelinin eğitimi için fayda sağlayabilir. Şimdilik bununla ilgili net bir bilgi yok. Peki teknoloji devi, yapay zekayı kullanıcılarına ne zaman sunacak?

Apple, iPad'e 14 yıldır beklenen uygulamayı getiriyor!

Geçtiğimiz günlerde Apple analisti Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddiaya göre şirketin hız ve gizliliğe vererek geliştirdiği büyük dil modelini iOS 18 ile birlikte devreye alacak. Rakiplerinin aksine bulut tabanlı olmayacak bu model, cihaz üzerinde çalışacak. Bu da internet erişimi gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Şirket, 10-14 Haziran tarihleri arasında WWDC 2024 etkinliği gerçekleştirecek. Burada önemli tanıtımlar gerçekleştirecek. Bu duyurular arasında iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemleri öne çıkacakken, yapay zeka da eksik olmayacak.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.