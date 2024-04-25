Üye Girişi
Haberler

Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde ilerletiyor. Şirketin TSMC'nin 3 nm sürecini kullanarak geliştirdiği yapay zeka sunucu işlemcisi, 2025'in ikinci yarısında seri üretime geçecek. Bu işlemci ile Apple'ın yapay zeka çalışmalarına hız kazandırması bekleniyor.

Son zamanlarda Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde ilerletiyor. Geçtiğimiz haftalarda şirketin kendi büyük dil modelini geliştirdiği yönünde iddialar ortaya çıktı. En son gelen bilgilere göre ise Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor olabilir. İşte ayrıntılar…

Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor

Söz konusu iddiaya göre Apple, bu işlemciyi TSMC'nin 3 nm sürecini kullanarak geliştiriyor ve 2025'in ikinci yarısında seri üretime başlayacak. Firmanın bu çip ile yapay zeka çalışmalarına hız katması bekleniyor.

Apple, geliştirdiği yapay zeka sunucu işlemcisini büyük veri setlerini işleme ve karmaşık matematiksel hesaplamalar yapma amacıyla kullanabilir. Yani büyük dil modelinin eğitimi için fayda sağlayabilir. Şimdilik bununla ilgili net bir bilgi yok. Peki teknoloji devi, yapay zekayı kullanıcılarına ne zaman sunacak?

Apple, iPad'e 14 yıldır beklenen uygulamayı getiriyor!

Geçtiğimiz günlerde Apple analisti Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddiaya göre şirketin hız ve gizliliğe vererek geliştirdiği büyük dil modelini iOS 18 ile birlikte devreye alacak. Rakiplerinin aksine bulut tabanlı olmayacak bu model, cihaz üzerinde çalışacak. Bu da internet erişimi gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Şirket, 10-14 Haziran tarihleri arasında WWDC 2024 etkinliği gerçekleştirecek. Burada önemli tanıtımlar gerçekleştirecek. Bu duyurular arasında iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemleri öne çıkacakken, yapay zeka da eksik olmayacak.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor'da Takım Değişikliği: Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma Kim Geçti? Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıyor mu, GS borcu ne kadar 2024? 24-25 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni! 25-26 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Zaha neden yok? Adana Demirspor maçında Zaha neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Orlando Magic Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Lakers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 26 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title