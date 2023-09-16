Apple Watch ile Kan Şekeri Takibi Yakında Mümkün Olacak

Giyilebilir teknolojiler sektöründekini payını günden güne arttırmaya devam eden teknoloji devi Apple, uzun süredir hedeflemekte olduğu kan şekeri takibini sonunda kullanıcı deneyimine sunmaya hazırlanıyor. Apple Watch akıllı saatleriyle birlikte gelecek özellik için ciddi adımlar atıldı. İşte detaylar.

Giyilebilir teknolojiler sektöründekini payını günden güne arttırmaya devam eden teknoloji devi Apple, uzun süredir hedeflemekte olduğu kan şekeri takibini sonunda kullanıcı deneyimine sunmaya hazırlanıyor. Apple Watch akıllı saatleriyle birlikte gelecek özellik için ciddi adımlar atıldı. İşte detaylar.

Apple Watch, devrim niteliğindeki özellikle taçlandırılacak!

Kısa bir süre önce iPhone 15 serisi ile birlikte yeni Apple Watch ürünlerini tanıtan Apple, son günlerde aktif bir pazarlama gündemine sahip. Şirket tarafında kaydedilen yeni gelişmeler ışığında, kan şekerinin takibini sağlayabilecek akıllı saatlerin çok da uzakta olmadığı net bir şekilde görülüyor.

Kan şekerini takip eden özelliği geliştirmekte olan ekip, yeni bir lider öncülüğünde çalışmalarını tam gaz sürdürmeye başladı. Daha önce aktif bir sektör tecrübesi edinmiş olan Tim Millet, süreçle ilgili beklentileri ziyadesiyle yükseltti.

Sürdürülen çalışmalar, akıllı saatler üzerinden özellikle diyabet hastalarının hayat kalitesini arttırmayı hedefliyor. Sağlık sektöründen birçok önemli isimle birlikte çalışan dev şirketin nasıl bir yöntem üzerinden ilerlediğini henüz bilmiyor olsak da sonuçta başarılı bir ürünün ortaya konulacağını bekleyebiliyoruz.

İlk iPhone'dan bu yana Apple hissesi alsaydınız ne kadar kazanırdınız?

Apple Watch ile birlikte teknoloji dünyasına kazandırılacak devrim niteliğindeki özelliğin ne zaman kullanılabileceğiyle ilgili henüz bir tevatür kaydedilmedi. Fakat beklentiler, yapılan yeni görevlendirmeden de yola çıkılarak, bu tarihin çok da uzakta olmadığı yönünde.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, diyabet hastaları için hayati bir önem arz eden bu özelliği efektif bir şekilde kullanıcı deneyimine sunabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.