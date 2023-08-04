Apple, çıkarılabilen batarya özelliğine geri dönüyor

Çıkarılamayan piller akıllı telefon piyasasına hakim olduğundan beridir birçok kullanıcı batarya konusundan müzdaripti. Hatırlayanlar olacaktır bu akım ilk olarak Apple iPhone serisi ile başlamıştı. Daha sonra akıllı telefon üreticileri ilk etapta çıkarılabilir piller ile modellerini üretseler de onlarda çıkarılamayan pillere geçiş yaptı. Fakat akımı başlatan Apple bu akımı bitirecek gibi duruyor. İşte çıkarılabilen batarya özelliğine iPhone ve detayları…

Eski Nokia'lar gibi çıkarılabilen batarya özelliğine sahip iPhone modelleri geliyor!

Avrupa Birliği teknoloji üreticileri üzerindeki katı kurallarını arttırmaya devam ediyor. Tüketicileri korumak ve tüketicilerin cebinden daha az para çıkmasını sağlamak isteyen Avrupa Birliği bu kapsamda akıllı cihazlardaki batarya konusuna da el attı. Bu duruma el atmasının sebebiyse özellikle son yıllarda tüketicilerin sık sık batarya değişimi yapmaları ve bunun da toplamda milyonlarca doların tüketici cebinden çıkması demek.

Bu kapsamda Avrupa Birliği komitesi çıkarılamayan bataryaya sahip cihazlarda eğer değişim istendiğinde marka bu değişimi ücretsiz bir şekilde yapmayacaksa cihazda kolayca sökülebilen bir enerji kaynağının kullanılması gerektiğini belirtiyor. Kısacası ürettiğiniz telefonun bataryası kullanıcılar tarafından sökülemeyecek şekilde tasarlandıysa pil değişimlerini ücretsiz şekilde yapmak zorundasınız. Tabi bu durum üretimdeki karınızı büyük oranda etkileyeceği için çıkarılabilir bataryaya sahip cihazlar geliştirmeye başlayacaksınız.

iPhone 15 hakkında bildiğimiz her şey!

Şimdi burada Apple tarafından alınan kararlar incelendiğinde muhtemelen 2027 yılına kadar, yani AB tarafından karar yürürlüğe girene kadar, çıkarılabilir bataryaya sahip cihazlar üretmeyecek. Çünkü marka bu durumda IP 68 gibi su ve toza karşı dayanıklılık konusunda bazı sıkıntıların yaşanacağını belirtiyor. Arka kapak açılmaya başladığında cihazlarda sızdırmazlık konusunda çalışılması gereken birçok yeni tasarım detayları ortaya çıkmaya başlayacak.

Kısacası Apple 2027 yılına kadar bu karardan geri duracak. Ancak 2027 itibariyle ya arka kapağı açılan ve bataryasını istediğimiz gibi değiştirebildiğimiz iPhone'lar bizleri karşılayacak ya da Apple batarya değişimlerini ücretsiz olarak yapacak.

Peki siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce üreticiler pil değişimlerini ücretsiz olarak mı yapacak yoksa çıkarılabilir bataryalar geri mi dönecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın…