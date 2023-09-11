Apple, Beklenen Mat Siyah Renk İle MacBook Modellerini Güncelliyor

Apple yıllardır renkler konusunda kullanıcı kitlesi ile bazı inatlaşmalar yaşıyordu. Genel olarak siyah rengi yıllar geçtikçe birer ton açan Apple en sonunda kullanıcılardan aldığı itirazlar ile rengi tekrar siyaha çevirdi. Fakat bu renk tam olarak siyah mı sorusuna ise kesin bir cevap vermek mümkün değil. Ancak son çıkan haberler kullanıcıların uzun süredir beklediği mat siyah rengin geleceği yönünde. İşte detaylar…

Mat siyah MacBook modelleri sonunda geliyor!

Apple marka rengi olarak beyaz rengi ön plana çıkartıyor. Beyazın saflık ve temizlik olarak ön plana çıkmasını seven Apple, kalite hissiyatını da tetiklediğini belirtiyor. Bu sebeple AirPods gibi ürünlerinde sadece beyaz rengi tercih eden Apple yakın bir tarihe kadar Mac ve MacBook modellerinde de sınırlı renk seçenekleri sunuyordu.

Fakat son dönemdeki Apple ürünlerinde renk seçenekleri büyük oranda arttı. Bununla birlikte kullanıcılar da farklı kombinasyonlar ile ürün satın alma şansına erişti. Kırmızı, pembe, mor gibi renkleri konuşmaya başladık fakat beklenen mat siyah renk bir türlü gelmedi. Konuyla ilgili olarak Apple mat siyah MacBook patentini güncelledi.

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Normal şartlarda siyah renge en yakın MacBook modelini 2006 yılında gördük. Daha sonra Apple mat siyah bir MacBook patentini 2020 yılında aldı. Ancak yaşanan ışık yansıma sorunları sebebiyle bu model üretilmedi. Şimdiyse yani 2023 yılına ait bir mat siyah MacBook patentinde bu sorun çözülmüş gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıllarda mat siyah rengi önce MacBook daha sonraysa diğer Apple ürünlerinde görebiliriz.

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