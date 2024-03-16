Among US Animasyon Dizisi Seslendirme Kadrosu Belli Oldu

Innersloth Studios ve CBS Eye Animation Productions, Among US'ın animasyon uyarlama dizisi için yeni bilgiler paylaştı. Stüdyo tarafından yapılan yeni açıklama, dizinin seslendirme kadrosundaki kilit isimleri ortaya çıkardı.

Among US dizisinde Elijah Wood sürprizi

Randall Park, Ashley Johnson, Yvette Nicole Brown ve Elijah Wood'un yeni dizide olacağı açıklandı. Popüler oyundaki karakterlere hayat verecek bu isimlerin, seslendirme rolleri de paylaşıldı.

Randall Park, The Skeld uzay gemisinin kaptanı Red karakterini seslendirecek. Dizide Red, başarısız olmasına rağmen, görevi liderlik olan ve insanları memnun eden bir "palavracı" olarak tanımlanıyor. Ashley Johnson ise geminin güvenlik şefi Purple rolünü üstlenecek. Purple, güvenlik ve şüpheyi "alaycılıkla" ele alacak.

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Yvette Nicole Brown, insan kaynakları temsilcisi Orange'ı seslendirecek. Oyuncu kadrosunu tamamlayan isim ise stajyer Green rolündeki Elijah Wood oldu. Green, verilen her göreve seve seve yardım etmeye hazır olacak.

Among Us, Innersloth ve CBS Eye Animation Productions tarafından geliştiriliyor. Oyundaki konsepte bağlı kalacak animasyon dizisi, Titmouse şirketinin ekibiyle hazırlanıyor. 2023'ün yaz aylarında başlayan projenin bir süredir sessiz kaldığını belirtelim.

Among US dizisinin yayınlanacağı platform ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak tarihin en popüler oyunlarından birini üstleniyor olmasıyla, büyük ses getireceği düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni dizi nasıl olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.