Gelen son bilgilere göre, Amerika yönetimi uzayda askeri bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Tarihte bir ilk olacak olan tatbikatın, Rocket Lab ve True Anomaly şirketleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.

Victus Haze Tactically Responsive Space (TacRS) ismini alacak olan uzay görevi, ülkenin olası bir terörist saldırısına karşı kendini nasıl koruyacağına odaklanacak. Birçok Amerikan vatandaşı tarafından büyük bir heyecanla karşılanan bu projenin, dünyada da büyük bir ses getirmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Amerika, uzayda askeri bir tatbikat düzenleyecek

Tatbikatta kullanılacak uzay aracının Rocket Lab tarafından üretileceği, aracı takip edecek özel uydunun ise True Anomaly yönetiminde olacağı belirtildi. Bu uydunun tatbikattaki düşman uydunun görüntülerini çekmeye çalışacağı söyleniyor.

Amerikan yönetiminin proje için 2 şirketle toplamda 62 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attığı konuşulmakta. Tatbikat başarılı olduğu takdirde ise, dünya uzay tarihi için gerçek bir dönüm noktası olabilir.

Amerikan askeri birliklerinin tatbikatta oldukça gerçekçi bir savaş simülasyonu kullanacağının da altı çiziliyor. Özellikle Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin bu alanda attığı adımlardan çekinen ABD'nin, tatbikatı 2025 yılı içinde gerçekleştireceği belirtiliyor. Projenin gerçekten başarılı olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

NASA, yeni uzay aracı geliştiriyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika yeni uzay projesiyle iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz uzay araştırmalarını takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.