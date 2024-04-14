Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Amerika Uzayda Askeri Bir Tatbikat Düzenleyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelen son bilgilere göre, Amerika yönetimi uzayda askeri bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Tarihte bir ilk olacak olan tatbikatın, Rocket Lab ve True Anomaly şirketleriyle koordineli bir şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.

Victus Haze Tactically Responsive Space (TacRS) ismini alacak olan uzay görevi, ülkenin olası bir terörist saldırısına karşı kendini nasıl koruyacağına odaklanacak. Birçok Amerikan vatandaşı tarafından büyük bir heyecanla karşılanan bu projenin, dünyada da büyük bir ses getirmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Amerika, uzayda askeri bir tatbikat düzenleyecek

Tatbikatta kullanılacak uzay aracının Rocket Lab tarafından üretileceği, aracı takip edecek özel uydunun ise True Anomaly yönetiminde olacağı belirtildi. Bu uydunun tatbikattaki düşman uydunun görüntülerini çekmeye çalışacağı söyleniyor.

Amerikan yönetiminin proje için 2 şirketle toplamda 62 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attığı konuşulmakta. Tatbikat başarılı olduğu takdirde ise, dünya uzay tarihi için gerçek bir dönüm noktası olabilir.

Amerikan askeri birliklerinin tatbikatta oldukça gerçekçi bir savaş simülasyonu kullanacağının da altı çiziliyor. Özellikle Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin bu alanda attığı adımlardan çekinen ABD'nin, tatbikatı 2025 yılı içinde gerçekleştireceği belirtiliyor. Projenin gerçekten başarılı olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

NASA, yeni uzay aracı geliştiriyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika yeni uzay projesiyle iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz uzay araştırmalarını takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Rocket Lab Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title