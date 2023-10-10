Alterna CX ve Aksa Doğalgaz İş Birliğiyle Müşteri Deneyimi İyileştiriliyor

Yazılım şirketi Alterna CX, doğalgaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz ile iş birliği yaparak müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka tabanlı veri analitiği kullanarak müşteri yolculuğunu ölçümleyen Alterna CX, Aksa Doğalgaz'ın tüm süreçlerini analiz ederek geri bildirimlere göre iyileştirmeler yapmayı amaçlıyor.

Yazılım şirketi Alterna CX, doğalgaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz ile iş birliği yaptığını duyurdu. İş birliğiyle 27 il ve 260 ilçede hizmet veren Aksa Doğalgaz, çevrim içi ve çevrim dışı tüm temas noktalarında müşteri deneyiminin süreklilik sağlanmasını hedefliyor.

Yapay zeka tabanlı veri analitiği sayesinde müşteri yolculuğunu ölçümleyerek sürekli iyileştirilmesine olanak sağlayan Alterna CX, Türkiye'de 5 milyona yakın abonesine doğalgaz ulaştıran Aksa Doğalgaz ile iş birliğine imza attı. Aksa Doğalgaz, bağlantı anlaşmasından tesisat kontrolüne, gaz açmadan sözleşme sonlandırmaya kadar doğalgaz aboneliğini kapsayan tüm süreçlerini belirli periyotlarda göndereceği anketlerle sürekli ölçümleyerek geri bildirimlere göre yapacağı iyileştirmelerle abonelerine tüm temas noktalarında etkin bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Aksa Doğalgaz ile yapacakları iş birliğinde, müşteri deneyim yolculuğunun kritik temaslarında memnuniyet ölçümünün yanında memnuniyeti en çok etkileyen faktörlerin yapay zeka ile analiz edilerek önceliklendirileceğini belirten Alterna CX Genel Müdürü Gürol Kurt, "Aksa Doğalgaz'da yürütülecek çalışma doğalgaz dağıtım alanında öncü bir inisiyatif. Mükemmel müşteri deneyimi odaklı vizyonları için kendilerini kutluyoruz, iş birliğimiz için heyecanlıyız" dedi.

Alterna CX ile gerçekleştirecekleri yapay zeka destekli stratejilerle elde edecekleri tüm geri bildirimlerin yalnızca abone yolculuğunu şekillendirmekle kalmayıp operasyonel çalışmaların verimliliğine de büyük katkı sağlayacağını söyleyen Aksa Doğalgaz Satış, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Şinasi Gölbaşı ise "Aksa Doğalgaz olarak bugün 27 il merkezi, 260 ilçe ve beldede 5 milyonu aşkın aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti veriyoruz. Genişleyen dağıtım bölgelerimizdeki hizmet kalitesini sürekli yükseltmek için dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veriyor, mükemmel müşteri deneyimini sağlayacak yüksek kalitede bir süreç organizasyonu hayata geçiyoruz. Alterna CX'in sunduğu yapay zeka tabanlı çözümlerle birlikte müşteri deneyim yolculuğunu tüm temas noktalarımızda sürekli ölçümleyerek abonelerimize beklentilerine uygun, zengin ve etkin bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için birlikte yola çıktığımız Alterna CX'e sağlayacakları katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.