Aliağa'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Haberler

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Aliağa'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

AA - Esin Çetin - Teknoloji
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Aliağa'da 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Ömer Karaman, tematik eğitim, kodlama ve teknoloji fuarlarının artık gündemde yer almaya başladığını belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ise 18 okulun katılımıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 54 proje sergilediklerini ifade ederek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederim." dedi.

Konuşmaların sonrasında halk oyunları gösterisi sahnelendi. Daha sonra kurdeleyi kesen protokol üyeleri stantları gezip, öğrenci ile öğretmenlerden bilgi aldı.

AA / Esin Çetin - Teknoloji

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