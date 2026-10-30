Adıyaman Kahta'da Kaymakam başkanlığında Milli Teknoloji Hamlesi toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hayata geçirilecek projeleri yaygınlaştırmak amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında GAP Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki okullarda Milli Teknoloji Hamlesi kulüplerinin kurulması, öğrencilerin TEKNOFEST projelerine yönlendirilmesi ve bilimsel çalışmalara katılımlarının artırılması konuları ele alındı.

Öğrencilerin teknoloji üreten, araştıran ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine yönelik yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okullarda yürütülecek projeler ve izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

Toplantıda, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı