Adana'da 25. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Açıldı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) "25. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi" başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, ATÜ ile Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneğince düzenlenen kongrenin açılışında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İnsan ve doğa arasındaki mücadelede ısı ve enerji kavramlarının önemli olduğunu belirten Köşger, "Bu mücadeleyi sürdürürken fosil yakıtlardan nükleere kadar birçok alanda ısıyı, enerjiyi sağlayacak üretimler gerçekleştirdiği için doğada bir noktada tahrip edildi. Fosil yakıtlardan vazgeçmeye çalışıyoruz ama alternatifini de bulmamız lazım. Yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesi, etkinliğinin artırılması ve depolanabilmesi çok önemli hususlar." diye konuştu.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de önemli bir konuyu tartışmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu anlamlı buluşmanın bilim dünyasına hayırlı olmasını dileyen Sözen, şöyle konuştu:

"Bugün burada enerji dönüşümünden iklim değişikliğine, endüstriyel uygulamalardan sürdürülebilirliğe kadar çok geniş bir alanı kapsayan ısı bilimi ve tekniği gibi hayati bir konuda bilgi paylaşmak, yenilikçi fikirleri tartışmak ve geleceğe yön verecek işbirlikleri kurmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Isı, yalnızca fiziksel bir büyüklük değil aynı zamanda yaşamın, teknolojinin ve kalkınmanın merkezinde yer alan bir kavramdır. Enerji verimliliğinden ileri malzeme teknolojilerine, mikro ölçekli sistemlerden mega projelere kadar uzanan geniş bir etki alanına sahiptir. Bizler üniversite olarak disiplinler arası çalışmaları teşvik eden, araştırmayı ve yeniliği merkeze alan bir akademik iklim yaratmaya büyük önem veriyoruz. Isı bilimi tam da bu anlayışla mühendislikten temel bilimlere, çevre bilimlerinden, nanoteknolojiye kadar birçok alanla etkileşim halindedir. Bu kongre vesilesiyle doğacak yeni fikirlerin, ortak projelerin ve genç araştırmacıların yolu aydınlatacak buluşlarının bizleri daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyorum."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın da video konferansla bağlandığı kongrede, konuşmaların ardından katkıda bulunanlara plaket verildi.

Isı transferi, enerji verimliliği, iklimlendirme teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri ve akışkanlar mekaniği gibi konularda sunumlar yapılacak kongre 12 Eylül'de sona erecek.