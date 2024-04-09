Activision, hile yapan 27 bin Call of Duty oyuncusunu banladı

Activision, geliştirilmiş hile tespit sistemleri ve güvenlik güncellemeleri sayesinde kötü niyetli oyuncuları tespit etme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu doğrultuda hile yapan on binlerce Call of Duty oyuncusu ban yedi.

Activision, 27 binden fazla Call of Duty oyuncusunu, hile sebebiyle banladı

Activision, geçtiğimiz hafta sonunda 27 binden fazla Call of Duty hesabını banladığını duyurdu. Bu ban dalgası, Modern Warfare 3 ve Warzone Sezon 3'ün piyasaya sürülmesinden ve 4-8 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sürümünün yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti.

Call of Duty üzerinde çalışan "TeamRICOCHET" adlı ekibin bir dizi güncellenmiş hile tespit sistemi kullanarak 27.000'den fazla hesabı belirleyip banladığı açıklandı. Şirket, bu başarıyı daha fazla güvenlik güncellemesiyle pekiştirmeye devam edeceklerini ve gelecekte benzer yasak dalgalarının olacağını belirtti.

Modern Warfare 3 ve Warzone Sezon 3, altı yeni 6v6 çok oyunculu harita içeriyor. Bu haritalardan dördü başlangıçta kullanıma sunuldu ve iki tanesi sezon ilerledikçe gelecek. Rebirth Island haritasının geri dönüşü ve Resurgence modunun yeniden aktive edilmesiyle oyuncular, bu ücretsiz hafta sonuna akın etmişti. E tabii hileciler de.

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Zombi modu da yeni içeriklerle zenginleştirildi. Yeni bir hikaye görevi, taze Dark Aether Rift ve topçu ve yıkım uzmanı Rainmaker gibi yeni bir Warlord oyuna eklendi.

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Haberimize son olarak bir Modern Warfare 3 veri madencisi, "Get High" adında bir çok oyunculu harita keşfetti. Bu harita, tipik bir Call of Duty çok oyunculu haritası olmak yerine, parkur tabanlı bir oyun deneyimi sunuyor gibi görünüyor. Oyuncular, yapıların tepelerine ulaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar.