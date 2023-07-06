Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı

Twitter CEO'su Elon Musk'ın platformla oyuncak gibi oynaması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekerken, rakip olarak hizmete giren Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Threads platformunu geliştiren META'nın CEO'su Mark Zuckerberg de gelişmeyi yeni mikro blog sitesi üzerinden takipçileriyle paylaştı.

META CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu bugün kullanıcılar ile buluşturdu. Yeni mikro blog sitesi Threads daha 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

ZUCKERBERG TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yaşanan gelişmeyi Zuckerberg de yeni platform üzerinden takipçileriyle paylaştı. Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor.

100 ÜLKEDE KULLANIMA SUNULDU

Metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulan Threads, aynı anda 100 ülkede kullanıma sunulurken Avrupa Birliği ülkelerinde henüz kullanılamamakta. Bu durumun sebebi ise AB'nin regülasyonları.

500 KARAKTER SINIRLAMASIYLA GELDİ

Threads uygulamasındaki tweet'lere "threads" adı verilirken, retweet işlemi için "repost" terimi kullanılıyor. Platformdaki karakter sınırlaması 500 karakter olarak belirlenirken, Twitter'da ise çoğu kullanıcı için bu sayı 280 karakter.