A Quiet Place: Day One İlk Fragmanı Yayınlandı

Yönetmen koltuğunda ünlü oyuncular Emily Blunt ve John Krasinski'nin oturduğu 2018 yapımı bilimkurgu korku filmi A Quiet Place, çıktığı zaman bir hayli beğeni toplamıştı. Şimdi ilk filmin öncesini anlatan devam filmi A Quiet Place: Day One için ilk fragman yayınlandı. Gelin birlikte fragmana bir göz atalım.

A Quiet Place: Day One ilk fragmanı:

Paramount Pictures, izleyicilere orijinal filmdeki olaylardan önce yaşanan kaosa bir bakış sunan devam filmin ilk fragmanını yayınladı.

Bu yılın ortalarına doğru gösterime girecek olan film, izleyicileri istilanın ilk aşamalarına götürerek dünyamızın neden sessizleştiği konusunda fikir veriyor. Fragman, dünya dışı yaratıkların gelişine giden anlara geri sarılmadan önce ilk filmin kısa bir özetiyle başlıyor.

Başrol oyuncusu Lupita N'yongo'nun karakterinin kalabalık bir şehir caddesinde koşuşturmasına tanık olurken, gökyüzünde uzaylı istilasının başlangıcını işaret eden ani ateş çizgileri beliriyor. Canavarlar saldırıya geçip halk arasında dehşet ve kaos yaratmaya başlayınca panik başlıyor.

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Fragman boyunca, filmin önemli anlarından kesitler anlatının gidişatına dair ipuçları veriyor ve N'yongo'nun karakterinin harap olmuş şehirden kaçmak için Joseph Quinn'in karakteriyle yolculuğunu gösteriyor. Ayrıca Djimon Hounsou, A Quiet Place: Chapter 2'deki esrarengiz Adadaki Adam rolüyle geri dönerek bu filmi öncekilere daha da bağlıyor.

İlk iki filmin senaristi ve yönetmeni John Krasinski, A Quiet Place: Day One için yönetmenlik koltuğunu Michael Sarnoski'ye devretti. Ancak kendisi, hikayenin projede yapımcı olarak yer almaya devam ediyor. Vizyona giriş tarihi 28 Haziran 2024 olarak belirlenen film, uzaylı istilasının gizemlerini ortaya çıkarmaya hevesli hayranlar arasında heyecanla bekleniyor.