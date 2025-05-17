Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübünce düzenlenen 6. Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları başladı.

GTÜ Kongre Merkezi'nde üniversite yürütücülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile TEKNOPARK İstanbul sponsorluğunda gerçekleştirilen olimpiyatlar, Türkiye'nin robotik ve otomasyon alanındaki geleceğini inşa edecek genç mühendis adaylarını buluşturdu.

Olimpiyatlar kapsamında 25 farklı ilden yaklaşık 650 ortaokul, lise ile üniversite öğrencisi, "mini sumo", "çizgi izleyen", "futra", "hünkar çayırı", "serbest kategori", "gel tasarla üret" gibi kategorilerde bireysel ya da takım olarak tasarladıkları robot veya projelerle birinci olabilmek için yarışacak.

Organizasyondan sorumlu GTÜ'den Doç. Dr. Öğretim Üyesi Fatma Karaoğlu Ceyhan, AA muhabirine, etkinliğe Türkiye'nin farklı bölgelerinden öğrencilerin geldiğini söyledi.

Öğrencilerin erken yaşta üretim kültürüne ortak olmasını hedeflediklerini vurgulayan Ceyhan, "Bilime olan teşviklerini artırmak, onların takım ruhuyla çalışmalarını desteklemek amacıyla olimpiyatlar düzenli gerçekleştiriliyor." dedi.

Ceyhan, öğrencilerin sorgulama, öğrenme, üretme ve hayal etme merakının bu tarz etkinliklerle örtüştüğünü dile getirerek, "Bir şeyler üretebilmenin heyecanına ortak olduklarında ve bunu başardıklarında gerçekten ne kadar verimli işler yapabildiklerini gözler önüne seriyorlar." diye konuştu.

Olimpiyatlar, yarın sona erecek.