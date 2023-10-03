2025'te Gelecek Apple Watch Ultra, microLED Ekranıyla Dikkat Çekiyor

Apple, yeni Apple Watch Ultra modelinin 2025 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu modelde microLED ekran teknolojisi kullanılacak ve parlaklık seviyesi yükseltilecek. Ayrıca, ekran boyutunda da bir büyüme olacak. Apple'ın kendi işlemcilerini kullanma hamlesi de bu modelle başlayacak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Apple Watch modellerini tanıttı. Sahip olduğu özelliklerle oldukça ilgi çeken bir seri oldu. Şimdiden ise yeni Apple Watch ürünleri hakkında bilgiler gelmeye başladı. İşte yeni özellikler!

microLED ekranlı Apple Watch Ultra 2025'te gelecek!

Apple, gerçekleştirdiği etkinlikte Apple Watch modellerini tanıttı. Hem tasarımı hem de sahip olduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başardı. Şirket, yeni Apple Watch Ultra 2 modelinde çok büyük değişikliklere gitmedi. Ancak yine de küçük değişikliklerle ilgi çekti.

Daha önceki Ultra modelinde parlaklık 2.000 nit seviyesindeyken Ultra 2'de 3.000 nit gibi yüksek parlaklık seviyesi yer aldı. Bununla birlikte Apple'ın ürünlerinde microLED ekranlar üzerinde çalıştığına dair birçok haber ortaya çıktı.

Apple Watch, kullanıcıları deliye döndürdü: Ekranı göremiyorlar!

Bugün çıkan haberler ise microLED ekranlı akıllı saatler için tarih verdi. Aktarılanlara göre 2025 yılında gelecek olan Apple Watch Ultra modeli, microLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bir sonraki Apple Watch Ultra modelindeki tek yenilik de bu değil.

Bunun yanı sıra Ultra, panel teknolojisiyle ekranda da 2,12 inç'lik yani yüzde 10'luk bir büyüme olacağı söyleniyor. Öte yandan microLED ekran, daha iyi kontrast oranına, daha derin siyahlara ve gelişmiş parlaklığa imkan tanıyacak.

Farklı olarak Apple'ın Apple Silicon hamlesi de yapacağı belirtiliyor. Şirket, kendi işlemcilerini geliştirerek Intel'e olan bağlılığını daha öncesinden ortadan kaldırdı. Aynı şey için microLED ekranlar için de geçerli olacak gibi duruyor. İlk adım ise Apple Watch Ultra'dan gelecek.

Peki, siz microLED ekranlı Apple Watch Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!