Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

2024 Xbox Games Showcase Tarihi Belli Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliğinin tarihi resmi olarak belli oldu. Gelen son bilgiye göre, etkinlik 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor.

Ortaya atılan büyük dedikodulardan biri ise, yeni Gears 6 oyununun bu etkinlikte tanıtılacağı ile alakalıydı. Şu ana kadar bunun hakkında resmi bir bilgi verilmese de, böyle bir hamle oldukça muhtemel gibi görünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

2024 Xbox Games Showcase tarihi 9 Haziran oldu

Microsoft ile yakınlığıyla bilinen Tom Warren'a göre, dev etkinlikte Gears 6'nın yanı sıra Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Etkinlikte bu oyunlar hakkında çeşitli fragmanlar yayınlanması da bekleniyor. Ayrıca merakla beklenen yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlik ile birlikte ilk defa gün yüzüne çıkması gündemde.

Ek olarak State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında önemli açıklamalar yapılması umuluyor. Ancak bu bilgilerin şu an için sadece bir sızıntı aşamasında olduğunu, 9 Haziran tarihine kadar köprüden daha çok sular akabileceğini de belirtelim. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte göze çarpan oyunlar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox yeni oyun girişimlerinde iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç Xbox oyun konsolu kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

xbox Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title