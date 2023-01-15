2022'nin en çok satan oyunu belli oldu!

Call of Duty: Modern Warfare 2, resmi olarak 2022'nin en çok satan oyunu oldu. İşte geçtiğimiz yılın en çok satan yapımları.

Oyun dünyasının 2022 yılına ilişkin verileri ortaya çıktı. Yeni bir rapor 2022 yılında en çok satılan oyunu ortaya koydu. Analiz şirketi NPD'ye göre Call of Duty: Modern Warfare 2, 2022'de ABD'de en çok satan oyun olmayı başardı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 yılın birincisi

Pazar araştırma şirketinin verileri 2022 yılına ilişkin oyunların satış rakamlarını ortaya çıkardı. ABD'deki verilere göre, en çok satılan oyun Call of Duty: Modern Warfare 2 oldu. Popüler aksiyon oyunun hemen arkasında ise Elden Ring ve Madden NFL 23 yer aldı.

God of War: Ragnarok ve Lego Star Wars: Skywalker sırasıyla dördüncü ve beşinci olarak listeye girdi. Pokemon: Scarlet/Violet, FIFA 23, Pokemon Legends: Arceus, Horizon Forbidden West ve MLB: The Show 22 ise ilk onu oluşturan diğer oyunlardı.

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2022 yılında en çok satılan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Call of Duty: Modern Warfare 2

Elden Ring

Madden NFL 23

God of War: Ragnarok

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Pokemon: Scarlet/Violet

FIFA 23

Pokemon Legends: Arceus

Horizon Forbidden West

MLB: The Show 22

FPS oyunu denince akla gelen isimlerden COD: MW 2, 2022 yılı sürümüyle oyuncular tarafından oldukça ilgi gördü. Öyle ki oyun, çıkışından sonra 10 gün içerisinde dünya çapında 1 milyar dolarlık kazançla seri için yeni rekor kırdı.

COD: MW 2 sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit veya daha üstü

İşlemci: Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

RAM: 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısını

Ses kartı: DirectX 11 Compatible

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