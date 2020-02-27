Teknoloji Transfer Ofisi 2020 bahar dönemi etkinlikleri başladı

27.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:08

Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 2020 Bahar dönemi etkinliklerinin birincisi "TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Bursları ve Proje Yazımı" başlığı ile 26 Şubat Çarşamba günü Tahir Karauğuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, TTO Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut Karakoca, Lisans öğrencileri için tasarlanmış olan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destek Programı, 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması; hedef kitlesi yüksek lisans öğrencileri olan 2210 yüksek lisans burs programları; doktora öğrencilerine yönelik 2211 kodlu doktora bursları, 2213-A Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı ve 2244- Sanayi Doktora Programlarının amaçları, başvuru şartları, destek ve burs miktarları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Özellikle lisans öğrencilerine yönelik olan 2209 kodlu BİDEB programlarının başarı oranlarının yüksek olduğunu belirten Karakoca başvuru yapan her 3 lisans öğrencisinden 1'nin destek aldığını belirtti. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Üniversitenin ilerleme kaydedebilmesi için TÜBİTAK burs ve desteklerinden daha fazla proje ve fon alması gerektiğinin önemini ifade eden Öğr. Gör. Karakoca TTO olarak TÜBİTAK burs ve desteklerine başvuru yapmak isteyen bütün akademisyen ve öğrencilere yardıma hazır olduklarını söyledi.



Programın ikinci bölümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Koca, "Proje Geliştirme ve Yazımı" başlıklı sunumunda, TÜBİTAK burs ve destek programları için yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Başvurularda en çok hata yapılan konuları ayrıntılı olarak anlatan Koca, Proje Ofisi olarak TÜBİTAK programlarına başvuru yapmak isteyen akademisyen ve öğrencilere yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti. Üniversitemizin araştırma projeleri için gerekli potansiyele fazlasıyla sahip olduğunu belirten Koca, bu potansiyeli daha etkili kullanmak için ihtiyaçlar ve çözümler hakkında çalıştıklarını belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA