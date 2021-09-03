Teknoloji markası yerli Scooter'ların satışına başladı
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Teknoloji markası yerli Scooter'ların satışına başladı

Teknoloji markası yerli Scooter'ların satışına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yerli televizyondan sonra yerli Scooter üretimi ile pazarda yeni bir kategori açtıklarını belirten MA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, yerli teknoloji markası ONVO ile üretim iş birliği yapıldığını duyurdu.

Yerli televizyondan sonra yerli Scooter üretimi ile pazarda yeni bir kategori açtıklarını belirten MA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, yerli teknoloji markası ONVO ile üretim iş birliği yapıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "ONVO Scooter'lar farklı fiyat aralığında ve motor kapasitesinde olup, farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Satış noktalarından ve internet alışveriş sitelerinden satın alınabiliyor. Yakın zamanda Scooter'lar ile bir sosyal sorumluluk projesine de dahil olunacak" ifadelerine yer verildi.

"ÇOCUKLARIN KULLANABİLECEĞİ ŞEKİLDE ÜRETİLDİ"

8 farklı modeli olan Scooter'ların hem yetişkinlerin hem de çocukların kullanabileceği şekilde üretildiğini ve otomatik motoru sayesinde şehir içi kullanımda kolaylık sağladığını ifade eden Atmaca, "ONVO Scooter'larımızı herkesin keyif almasını hayal ederek ürettik. Halkımız mahallelerinde ve yazlık yerlerde kullanabilsinler diye motor gücüne, rampaları ve yokuşları çıkabilme kabiliyetine özellikle dikkat ettik. Frenlerine ve ayak kısımlarına daha ergonomik olması için özel dokunuşlar yaptık. Çok şükür ki büyük bir ilgi gördük. Hatta beklediğimizden daha çok talep aldık diyebiliriz. Yeni ürettiğimiz Scooter'larımızın böyle ilgi görmesi bizi çok sevindiriyor ve heyecanlandırıyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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