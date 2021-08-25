Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest hangi gün başlayacak? Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak?

İlk kez 2018 yılında gerçekleşen etkinlik büyük bir katılım ile her yıl düzenleniyor. Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest hangi gün başlayacak? Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri'ne teknolojinin her alanında yarışmalar düzenlemekte.

Teknofest 2021 ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İlk kez 2018 yılında yapılan Teknofest, Türkiye'nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Peki, Teknofest 2021 ne zaman, nerede yapılacak? Teknofest hangi gün başlayacak? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Teknofest'in bu yıl düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyor. Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da, Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.