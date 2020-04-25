Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
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Lüleburgaz, Kırklareli, Tekirdağ, Yaşam, Haber

Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı

Kırklareli ve Tekirdağ'da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

25.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 00:01
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

STARLINK UYDULARI YORUMU YAPILDI

Evinin balkonunda yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz isimli vatandaş, o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de bir vatandaş, benzer görüntülere rastladığını ifade etti. Öte yandan gökyüzündeki sıralı cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı

GEÇTİĞİMİZ GÜN 60 STARLINK UYDUSU DAHA FIRLATILDI

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.

Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı

Kaynak: İHA

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