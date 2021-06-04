TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü personeline, törerle mücadele kapsamında acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale konusunda verilen eğitim gerçeği aratmadı.

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü personeline, törerle mücadele kapsamında acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale konusunda verilen eğitim gerçeği aratmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli personeli, terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak, personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylarda yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneği kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen, acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimleri gerçeği aratmadı. Dronla havadan görüntülenip Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı.

TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ
TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ
TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ
TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim
Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Adnan Menderes Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:57:31. #1.14#

title