Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Akademik Genel Kurul toplantısı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi 2021-2022 Yılı Akademik Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat'ın akademik yıl değerlendirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetleri ve idari faaliyetler ile ilgili yaptığı sunumla başladı.

Arat, sunumunda 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen Ziraat Fakültesi akademik ve idari faaliyetleri ile Ziraatbiyotek ve Fakülte Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği kapsamındaki faaliyetler hakkında detaylı bilgiler aktardı ve akreditasyon süreci ile ihtisaslaşma hususunda bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de Ziraat Fakültesinin, üniversitesinin kurucu ve değerli bir fakültesi olduğunu, ülkeye ve bilhassa Trakya'ya tarımsal konularda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, akademik ve idari personel katıldı.