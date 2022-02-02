TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan Dört Mevsim Tarımsal Üretimde Marmareereğlisi Projesi desteklenmeye hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı bulunan ve Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından yürütülecek olan projenin imza töreni Trakya Kalkınma Ajansı'nda düzenlendi.

Projesinin uygulama sözleşmesini, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Fehmi Duman ve proje ortağı Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin imzaladı.

Proje kapsamında, Marmaraereğlisi ilçe merkezinde yer alan 30 dekar alana, ürün üretimi amacıyla halka tahsis edilmek üzere, 720 metrekarelik 15 adet naylon üretim serası kurulacak.

Yeni ürünleri deneme amacıyla, proje iştirakçisi firma tarafından bedelsiz olarak 480 metrekarelik cam deneme serası yapılacak.

Ayrıca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü yerleşkesinde belirlenen alana, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılacağı 672 metrekarelik cam sera tesisi kurulacak.

Ergene Belediyesi

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'ndeki minikler, gerçekleştirilen etkinliklerde hem eğleniyor hem öğreniyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, çocukları hayata hazırlamak, çeşitli eğitici ve öğretici oyunlarla yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nin minik bireyleri geleceğe hazırlamaya devam ettiğini söyledi.

Çocukların yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanları bularak oyunlar oynadığı, kaliteli vakit geçirdikleri ve özellikle çalışan ailelerin huzur içinde çocuklarını teslim edebildiği çocuk evinde eğitici etkinliklerde çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini ifade eden Başkan Yüksel, öğrencilerin burada birbirinden güzel etkinlikler içinde yer aldığını kaydetti.