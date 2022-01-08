TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Kovid-19 ile mücadelede dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ana cadde ve yoğun olarak kullanılan yolları düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Öte yandan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kamu hastaneleri başta olmak üzere kamu kurumlarının girişleri arındırılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların salgından korunmasına katkı sağlanıyor.

Dezenfeksiyon çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

- Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal çiftçilerle bir araya geldi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Buzağcı ve Büyükkarakarlı mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelen Öcal, çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi.

Öcal, Bakanlığın hibe programı, tarımsal desteklemeler, mera alanlarının ıslah projeleri hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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