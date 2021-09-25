TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki öğrenci servisi sürücüleri için seminer düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, düzenlenen seminerde Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında öğrenci servis şoförleri ve rehberlerine yönelik değişen trafik mevzuatı, trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında bilgi verildi.

Daha iyi hizmet verilmek amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde de bulunulan seminerde 234 öğrenci servis şoförü katıldı.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Vali Yardımcısı Eren, üniversitenin gerçekleştirdiği projeler ile Tekirdağ'a ve bölgeye birçok katkı sağladığını belirterek Şahin'e başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Rektör Şahin de ülkeye ve Tekirdağ'a katkı sağlamak için çalıştıklarını aktararak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde ebru ve resim kursu başladı

Süleymanpaşa Belediyesi Osman Tabak Yerleşkesi içerisinde hizmet veren Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik ebru ve resim kursu düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü vatandaşların zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenleyen Gündüz Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezinde yağlı boya resim ve ebru eğitimi başladı.

El becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştiren, üretim yaparak zamanlarını değerlendiren katılımcılar, aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buluyor.

Merkezdeki etkinlikler, salgın tedbirleri kapsamında yapılıyor.