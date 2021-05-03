Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde de çalışmalarına devam ediyor.

Ergene Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde de çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, pandemi dönemi nedeniyle vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan tedarik edilmesi, ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek ulaştırılması konularında titizlikle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tam kapanma döneminde boş durmadıklarını belirten Yüksel, ihtiyaç duyulan alanlardaki çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti.

Yüksel, Vakıflar Mahallesi'nde yeni yerleşim yollarına stabilize malzeme serimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ergene Belediyesi olarak bugüne kadar ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da hem normal belediyecilik faaliyetlerinde hem de vatandaşlarımızın belediyeye ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Omurtak Caddesi yeniden trafiğe açılacak

Çorlu ilçesinde TREDAŞ tarafından Salih Omurtak Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarında 1. etabın tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, asfalt serim çalışmalarını başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kısa süre içinde caddeyi yeniden trafiğe açacaklarını söyledi.

Salih Omurtak Caddesi'nin Atatürk Meydanı ile tarihi belediye binası arasında kalan kısmında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından başlatılan elektrik ve aydınlatma hatlarını yenileme çalışmalarında ilk etabın sona erdiğini belirten Sarıkurt, TREDAŞ ekiplerinin Atatürk Meydanı ile Çeşme Durağı arasında kalan kısımdaki çalışmaların ardından, Çeşme Durağı ve tarihi belediye binası arasındaki altyapı çalışmalarını da tamamladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel