Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde de çalışmalarına devam ediyor.

Ergene Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde de çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, pandemi dönemi nedeniyle vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan tedarik edilmesi, ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek ulaştırılması konularında titizlikle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tam kapanma döneminde boş durmadıklarını belirten Yüksel, ihtiyaç duyulan alanlardaki çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti.

Yüksel, Vakıflar Mahallesi'nde yeni yerleşim yollarına stabilize malzeme serimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ergene Belediyesi olarak bugüne kadar ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da hem normal belediyecilik faaliyetlerinde hem de vatandaşlarımızın belediyeye ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Omurtak Caddesi yeniden trafiğe açılacak

Çorlu ilçesinde TREDAŞ tarafından Salih Omurtak Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarında 1. etabın tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, asfalt serim çalışmalarını başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kısa süre içinde caddeyi yeniden trafiğe açacaklarını söyledi.

Salih Omurtak Caddesi'nin Atatürk Meydanı ile tarihi belediye binası arasında kalan kısmında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından başlatılan elektrik ve aydınlatma hatlarını yenileme çalışmalarında ilk etabın sona erdiğini belirten Sarıkurt, TREDAŞ ekiplerinin Atatürk Meydanı ile Çeşme Durağı arasında kalan kısımdaki çalışmaların ardından, Çeşme Durağı ve tarihi belediye binası arasındaki altyapı çalışmalarını da tamamladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:36:35. #1.15#

title