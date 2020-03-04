04.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:38

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Yıldız, Ulaman Mahallesi Muhtarı Rıdvan Duman ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Yıldız, sıkıntıların kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ziyarete Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü M. Erdem Evli, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Sertkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Yalçın Sevim, Tarım Orman Müdür V. İbrahim Pekçetin, Müftü Menderes Karapunar, zabıta görevlisi Cüneyt Dursun da katıldı.

Deprem tırı Malkara'da

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem simülasyon tırı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Malkara'ya getirildi.

14 Kasım Caddesi, Atatürk Anıtı önündeki tırda uzman eğitmen tarafından vatandaşlara ve öğrencilere deprem öncesinde alınabilecek önlemler ile deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar hakkında eğitimler verildi.

Kaynak: AA