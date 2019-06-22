Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak'ın Nusratiye ve Silahtarağa Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.

Albayrak burada yaptığı konuşmada "Daha iyi ve yaşanılabilir bir Tekirdağ idealiyle çıktığımız bu yolda mesai kavramı gözetmeksizin çalışamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin üniversite çalışmaları hakkında Sağıroğlu'na bilgiler verdi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA