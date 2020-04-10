Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, Şinik, Güncel

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

10.04.2020 02:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 02:17
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sedat G'nin kullandığı 59 ER 536 plakalı otomobil, Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Kara, Kemal Şinik ve Hakan Sezer'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şinik ve Sezer'in olay yerinde öldüğü belirledi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Sedat G, kazada düşen otomobilin plakasını almak için geldiği olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

Kaynak: AA

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Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kişi öldü
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