Tekirdağ'da yoğun sis - Haberler
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Tekirdağ'da yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da yoğun sis Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son 3 gündür bazen sabahın erken saatlerinde bazen de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da yoğun sis

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son 3 gündür bazen sabahın erken saatlerinde bazen de akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sabahın erken saatlerinde okullarına gitmek üzere evden çıkan öğrenciler ile iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğun sisle karşılaştı.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin de altına düştüğü ilçede trafikte seyreden sürücüler de zor anlar yaşadılar.

Çocuklarını okula götürme çabası içerisinde olan velilerin de zor anlar yaşamasına neden olan yoğun sisin güneşin yüzünü göstermesi ile etkisini yitirmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da yoğun sis

Tekirdağ'da yoğun sis

Tekirdağ'da yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - Son Dakika Haberleri

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