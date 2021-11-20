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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda parça ele geçirildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda parça ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Çorlu İlçesinde 3 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 13 parça çeşitli ebatlarda üzerlerinde yazı ve figürler bulunan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen madeni para, heykel, tarak ve 3 bin 343 gram madeni külçe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, ele geçirildi.

Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

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