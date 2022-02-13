Tekirdağ'da şüpheli araçtan 80 adet kaçak kulaklık çıktı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 80 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 adet kaçak bluetooth kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa