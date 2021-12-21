Tekirdağ'da son 4 günde sahte içkiden 3'üncü ölüm - Haberler
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Tekirdağ'da son 4 günde sahte içkiden 3'üncü ölüm

Tekirdağ'da son 4 günde sahte içkiden 3'üncü ölüm
Demirören Haber Ajansı / Tuna Karabey - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içtiği belirtilen Erdoğan Durak (70), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içtiği belirtilen Erdoğan Durak (70), hayatını kaybetti. Kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Emekli Erdoğan Durak, önceki gün aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan Durak'ın ölümüyle birlikte kentte son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Saray ilçesinde 18 Aralık'ta sahte içki nedeniyle Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43) hayatını kaybetmişti.

Bu arada inceleme başlatan polis ekipleri, Erdoğan Durak'ın sahte içkiyi internet üzerinden aldığını tespit etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Tuna Karabey - Son Dakika Haberleri

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