Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

21.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:32
Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ürfet Gün'ün kullandığı 60 TJ 682 plakalı otomobil, Yanıkağıl-Velimeşe yolunda, karşı yönden gelen Oğuz B. idaresindeki 34 JN 3402 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza sonucu yanmaya başlayan otomobildeki 3 kişi, yoldan geçen sürücüler ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

Araçta sıkışan sürücü Ürfet Gün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Ayfer, Sema ve Saim Gün sağlık ekiplerince Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.

Ürfet Gün'ün cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüsün sürücüsü Oğuz B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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