Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şerafettin Tanrısever yönetimindeki 34 ZR 0411 plakalı otomobil, Çerkezköy-Hallaçlı yolunda, Ali Aksu idaresindeki 59 JB 523 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tanrısever, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan