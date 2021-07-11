Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şerafettin Tanrısever yönetimindeki 34 ZR 0411 plakalı otomobil, Çerkezköy-Hallaçlı yolunda, Ali Aksu idaresindeki 59 JB 523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tanrısever, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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