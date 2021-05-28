Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 5 yaralı
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Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 5 yaralı

Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkıp, denize uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkıp, denize uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından boğulmaktan kurtarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ö.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suya gömülen otomobilde yaralanan sürücü Ö.D. ile yanındaki H.A., K.K., E.Ç. ve B.A, boğulmaktan son anda kurtarılarak araçtan çıkarıldı.Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 5 yaralı
Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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