TEKİRDAĞ'DA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TEKİRDAĞ'da polisin bin panelvan minibüste yaptığı aramada yasa dışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan 32 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, merkez Süleymanpaşa ilçesinin çevre yolu üzerindeki Hayrabolu kavşağında bir panelvan minibüste kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden polis ekipleri seyir halinde olan aracı durdurup kontrol etti. Kontrollerde minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 19 Pakistan ve

13 Bangladeş uyruklu olmak üzere 32 kaçak göçmen yakalandı. Minibüste sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.