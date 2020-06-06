Tekirdağ'da kürekli muştalı kavga: 2 tutuklama
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Tekirdağ'da kürekli muştalı kavga: 2 tutuklama

Tekirdağ'da kürekli muştalı kavga: 2 tutuklama Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kürek ve muştanın kullanıldığı kavgada iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:08

Tekirdağ'da kürekli muştalı kavga: 2 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kürek ve muştanın kullanıldığı kavgada iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 14.50'de Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ö.P. ve A.P. ile U.S., çarşıda karşılaştı. Yaşanan kavgada U.S. isimli şahsı kürek ve muşta ile yaraladıkları şüphesi ile yakalanan Ö.P. ve A.P. isimli şahıslar, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, bugün Muratlı Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ö.P. ve A.P., 'Kasten yaralama' ile '6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlar' gerekçesiyle tutuklandı. Şüpheliler, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğine işaret edildi.

Tekirdağ'da kürekli muştalı kavga: 2 tutuklama

Kaynak: İHA

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