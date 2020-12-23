Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu
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Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

23.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:59

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif Eylül Ş., bugün Kapaklı ilçesindeki evde polis tarafından bulundu.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Eylül Ş., 25 Kasım'da iddiaya göre, annesinin kendisini dövdüğü gerekçesiyle evini terk edip, kayıplara karıştı.

KIZINI DÖVDÜĞÜ İDDİALARINI REDDETTİ

Ailesi, her yerde arayıp, bulamadığı kızları için emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı kızın günlerce bulunamaması üzerine annesi Hayriye Ş., televizyon kanalındaki programa katılıp Elif Eylül'ün bulunmasını istedi. Anne Hayriye Ş., kızını dövmediğini belirterek iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

CEP TELEFONU KAYITLARINDAN YOLA ÇIKILDI

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü, Elif Eylül Ş.'yi bulmak için özel ekip kurdu. Ekip, teknik takip ve cep telefonları kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada kızın Kapaklı ilçesinde bir evde bulunduğunu tespit etti. Evde arama yapan polis, kayıp olan Elif Eylül Ş.'yi 28 gün sonra buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Elif Eylül Ş., herhangi bir sorunun bulunmadığı belirlenerek ailesine teslim edildi.

Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, ayrıca kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen S.Y.'nin (19) de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi.

Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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