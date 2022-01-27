Daha hayatlarının baharındaydılar! Karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü - Haberler
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Daha hayatlarının baharındaydılar! Karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartışma sonrası cinnet getiren 27 yaşındaki koca, eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. 22 yaşındaki genç kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden İlker Ustaoğulları (27) ile eşi Esra Ustaoğlulları (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkesine hakim olamayan İlker Ustaoğulları, silahla eşine 4 el ateş ederek yaraladıktan sonra silahı başına dayayıp ateşledi.

YAKINLARI KARI KOCAYI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bu sırada evde bulunan ailenin yakınları, silah sesi üzerine kilitli olan kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde Esra ve İlker Ustaoğulları çiftini kanlar içinde gördü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri İlker Ustaoğulları'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Esra Ustaoğulları da kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayın meydana geldiği dairede nöbetçi cumhuriyet savcısı ile polis ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Daha hayatlarının baharındaydılar! Karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Daha hayatlarının baharındaydılar! Karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Daha hayatlarının baharındaydılar! Karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tekirdağ, İntihar, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Haber

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