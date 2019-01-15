Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kozyörük Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Afganistan uyruklu Abdül Şükür'ün (17) hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerin gelen sağlık ekipleri, Şükür'ün ısınmak için teneke içinde yaktığı ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcılık incelemesi sonrası cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA