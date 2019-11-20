Tekirdağ'da kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendi
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Tekirdağ'da kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'da kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendiTekirdağ'ın Saray ilçesinde doğada ender gözlenebilin en büyük kara ağaçkakan, fotokapanla görüntülendi.

20.11.2019 01:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:35
Tekirdağ'da kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendi

'da kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'ın ilçesinde doğada ender gözlenebilin en büyük kara ağaçkakan, fotokapanla görüntülendi.

Tekirdağ İl Şube Müdürlüğü'nün Saray ilçesine bıraktığı fotokapan doğada enden gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan kara ağaçkakan görüntülendi. Doğa Koruma ve Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada., Yapılan çalışmada kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakan'ın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadırö denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Tekirdağ'da kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendi
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