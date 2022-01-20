Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaşar Avcı'nın (38) kullandığı 59 ADD 279 plakalı otomobil, Malkara-Hayrabolu kara yolu İbrice Köprüsü mevkisinde, Adnan Atar (59) idaresindeki 59 LR 110 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Atar'ın kullandığı otomobilde bulunan Arife Çelik (60) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

Tekirdağ, Hisarcık, Otomobil, Malkara, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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