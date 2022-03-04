Tekirdağ'da horoz dövüştüren 27 kişiye 49 bin lira ceza uygulandı - Haberler

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Tekirdağ'da horoz dövüştüren 27 kişiye 49 bin lira ceza uygulandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da horoz dövüştüren 27 kişiye 49 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 27 kişiye 49 bin lira ceza yazıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 27 kişiye 49 bin lira ceza yazıldı.

Nusratlı Mahallesi'ndeki çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Süleymanpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştüren 27 kişiyi suçüstü yakaladı.

Çiftlikteki 27 kişiye toplam 49 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca kumar oynama suçundan çiftlik sahibi H.Ş. ile 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çiftlikten alınan 21 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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